10 Февраля , 12:21

В Нефтекамске подросток выпал из машины во время съёмки «крутого» видео

17-летний парень едва не погиб, сорвавшись с крыши движущегося автомобиля.

В Нефтекамске привлекли к ответственности подростков, грубо нарушивших ПДД ради захватывающего видеоконтента, который едва не стоил жизни одному из них.

Видеозапись, распространенную в интернете, «по достоинству» оценили сотрудники ГИБДД. На ней зафиксировано, что юный водитель отпустил руль автомобиля во время движения, вылез из окна и попытался перелезть по крыше на пассажирское сидение. Но не получилось. Молодой человек сорвался и упал на проезжую часть.

Личность «циркача» установили — им оказался 17-летний студент вуза. Парня и его 18-летнего знакомого пригласили в отдел ГАИ. Поначалу юный нарушитель заявил, что видео ненастоящее, якобы созданное с помощью нейросети. Но его товарищ признался в содеянном, рассказав, что видеозапись специально предназначалась для соцсетей. 17-летний подросток без спроса взял ключи от машины у матери, и вместе с другом они выехали на трассу, где и пытались сделать опасный трюк.

К счастью, серьезных травм парень не получил. Полицейские составили несколько протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности родителей несовершеннолетнего, сообщил в своем ТГ-канале руководитель ГИБДД РБ Владимир Севастьянов. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Фото и видео: ТГ-канал В. СЕВАСТЬЯНОВА.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
