0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
8 Февраля , 16:49

Жительница Башкирии вместо заработка «подарила» мошенникам 18,5 миллиона рублей

Жительница Межгорья сообщила в полицию о мошенничестве, в результате которого лишилась крупной суммы денег, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Жительница Башкирии вместо заработка «подарила» мошенникам 18,5 миллиона рублей
Жительница Башкирии вместо заработка «подарила» мошенникам 18,5 миллиона рублей

По предварительным данным, в сентябре прошлого года в мессенджере к 29-летней женщине обратились незнакомцы, представившиеся «финансовыми специалистами». Они рассказали о высокодоходных инвестициях и предложили научить ими пользоваться.

Потерпевшую представили так называемому руководителю компании, а затем — личному трейдеру. Следуя их инструкциям, она установила специальное приложение, прошла курс и начала пополнять счет.

Для начала вложила 19 тысяч рублей личных накоплений и, убедившись якобы в работоспособности платформы начала действовать по-крупному. Трейдер настоял, что для серьезной прибыли нужны значительные суммы. Жертва взяла несколько кредитов на сумму более 2,5 миллионов рублей и перевела все деньги на «инвестиционный счет». Через некоторое время доход от вложений составил 137 тысяч рублей.

Под давлением мошенников она заняла еще около 16 миллионов рублей, из которых 12,5 миллионов рублей передала «брокерам», поехав для этого в аэропорт Уфы.

Но и этого мошенникам оказалось мало. Они попросили вложить дополнительную сумму для вывода ранее вложенных денежных средств. И только тогда женщина поняла, что ее обманули.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru