Жительница Башкирии вместо заработка «подарила» мошенникам 18,5 миллиона рублей

По предварительным данным, в сентябре прошлого года в мессенджере к 29-летней женщине обратились незнакомцы, представившиеся «финансовыми специалистами». Они рассказали о высокодоходных инвестициях и предложили научить ими пользоваться.

Потерпевшую представили так называемому руководителю компании, а затем — личному трейдеру. Следуя их инструкциям, она установила специальное приложение, прошла курс и начала пополнять счет.

Для начала вложила 19 тысяч рублей личных накоплений и, убедившись якобы в работоспособности платформы начала действовать по-крупному. Трейдер настоял, что для серьезной прибыли нужны значительные суммы. Жертва взяла несколько кредитов на сумму более 2,5 миллионов рублей и перевела все деньги на «инвестиционный счет». Через некоторое время доход от вложений составил 137 тысяч рублей.

Под давлением мошенников она заняла еще около 16 миллионов рублей, из которых 12,5 миллионов рублей передала «брокерам», поехав для этого в аэропорт Уфы.

Но и этого мошенникам оказалось мало. Они попросили вложить дополнительную сумму для вывода ранее вложенных денежных средств. И только тогда женщина поняла, что ее обманули.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.