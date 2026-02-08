В Башкирии спасатели вышли на поиски заблудившихся в лесу людей

Две женщины и один мужчина заблудились в густом лесу, который окружает садовое товарищество. Пытаясь выйти к автомобильной дороге, чтобы уехать домой, люди сбились с пути и начали ходить кругами. После безуспешных попыток, компания обратилась за помощью в экстренные службы.

Спасатели оперативно нашли заблудившихся. Так как подъехать к месту на автомобиле было невозможно, они совместно с сотрудниками полиции использовали снегоходы.

Все трое были эвакуированы до автомобильной дороги. К счастью, никто не пострадал.

Фото: Госкомитет ЧС по РБ.