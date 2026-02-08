0 °С
8 Февраля , 13:27

В Башкирии спасатели вышли на поиски заблудившихся в лесу людей

Происшествие случилось сегодня ночью на территории СНТ «Химик», сообщает Госкомитет ЧС по Башкирии.

В Башкирии спасатели вышли на поиски заблудившихся в лесу людей
В Башкирии спасатели вышли на поиски заблудившихся в лесу людей

Две женщины и один мужчина заблудились в густом лесу, который окружает садовое товарищество. Пытаясь выйти к автомобильной дороге, чтобы уехать домой, люди сбились с пути и начали ходить кругами. После безуспешных попыток, компания обратилась за помощью в экстренные службы.

Спасатели оперативно нашли заблудившихся. Так как подъехать к месту на автомобиле было невозможно, они совместно с сотрудниками полиции использовали снегоходы.

Все трое были эвакуированы до автомобильной дороги. К счастью, никто не пострадал.

Фото: Госкомитет ЧС по РБ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
