В Башкирии спасатели эвакуировали людей, застрявших на Павловском водохранилище

Вчера утром мужчины оставили свой автомобиль неподалеку от деревни Чемаево в Караидельском районе и направились на залив к месту зимовки своего судна.
Во время проведения ремонтных работ на барже они не заметили, как быстро стемнело. Обратный путь к автомобилю, занимающий около пяти километров, превратился бы в настоящее испытание.
В условиях ограниченной видимости, чтобы избежать риска заблудиться, мужчины обратились за помощью в экстренные службы.
Прибывшие на место спасатели Госкомитета РБ по ЧС при помощи судна на воздушной подушке оперативно эвакуировали мужчин до деревни Чемаево. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Фото: Госкомитет ЧС по РБ.