8 Февраля , 11:41

В Башкирии спасатели эвакуировали людей, застрявших на Павловском водохранилище

В ледяную ловушку попали трое жителей Уфы, сообщает пресс-служба Госкомитета ЧС по Башкирии.

Вчера утром мужчины оставили свой автомобиль неподалеку от деревни Чемаево в Караидельском районе и направились на залив к месту зимовки своего судна.

Во время проведения ремонтных работ на барже они не заметили, как быстро стемнело. Обратный путь к автомобилю, занимающий около пяти километров, превратился бы в настоящее испытание.

В условиях ограниченной видимости, чтобы избежать риска заблудиться, мужчины обратились за помощью в экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели Госкомитета РБ по ЧС при помощи судна на воздушной подушке оперативно эвакуировали мужчин до деревни Чемаево. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Фото: Госкомитет ЧС по РБ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
