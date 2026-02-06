Житель Башкирии украл у соседки два снегохода и жёсткий диск с камеры наблюдения

40-летняя жительница села Абзаново (Архангельский район) обратилась в полицию с заявлением о краже. Из ее дома похитили два снегоболотохода общей стоимостью более трех миллионов рублей. Также украли жесткий диск с камеры видеонаблюдения. В общем, «все, что нажито непосильным трудом».

Чтобы найти вора, привлекли Росгвардию, местный уголовный розыск и даже специалистов подразделения по эксплуатации БПЛА. В результате подозреваемый был установлен — им оказался 42-летний местный житель, которые ранее делал ремонт у хозяйки дома. Его задержали при попытке продать украденное.

По факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото и видео предоставлены МВД РБ.