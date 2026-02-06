В Башкирии помогли семье, застрявшей ночью в снегу

На место оперативно выехали спасатели. Они довезли семью до города.

Похожий случай произошел и днем ранее: в районе уфимского поселка 8 Марта пожилая женщина, спеша в садик за внучкой, решила сократить путь и поехала на автомобиле через поле. Из-за сильного снегопада и снежных заносов машина застряла, женщине тоже пришлось звонить в службу 112. Используя трактор и лопаты, спасатели расчистили дорогу и помогли ей выбраться.

В целом с января в Систему‑112 поступило 26 сообщений от водителей, застрявших в снегу, проинформировали в Госкомитете республики по ЧС. Если вы окажетесь в такой ситуации, сохраняйте спокойствие и действуйте по алгоритму:

- Обеспечьте свою безопасность: включите аварийную сигнализацию, поставьте знак аварийной остановки, светоотражающий жилет (при необходимости).

- Вызовите спасателей: позвоните по номеру 112, указав местоположение, данные автомобиля и количество пассажиров.

- Ожидайте помощь: утеплитесь, пейте горячее, следите за уровнем топлива и зарядом телефона.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.