Жительница Салавата отдала мошенникам 18 миллионов рублей

В Салавате в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в ноябре прошлого года познакомилась в мессенджере с «трейдером» Анастасией и по ее совету решила инвестировать.

Горожанка прошла «обучение» и начала вкладывать небольшие суммы — до 50 тысяч рублей. Мошенники убедили ее, что для большего дохода нужно вкладывать больше. Женщина оформила несколько кредитов и сняла со своих счетов все деньги и перевела их на «инвестиционный кошелек», где видела растущий «баланс».

Обман раскрылся, когда мошенники под предлогом вывода средств с прибылью направили женщину на фиктивный онлайн-обменник. После оформления операции деньги на счет не поступили. В «техподдержке» заявили, что якобы произошла ошибка по вине клиентки, и потребовали внести еще три миллиона рублей для «подтверждения кошелька».

Только тогда женщина поняла, что ее обманули. Всего она отправила аферистам 18 миллионов рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото автора.