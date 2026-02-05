0 °С
5 Февраля , 14:35

В Башкирии неделю не могут найти человека

Волонтёры-поисковики республики бьют тревогу.

поисковый отряд «ЛизаАлерт» Башкортостан
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Башкортостан

Поисковый отряд «ЛизаАллерт» просит о помощи неравнодушных жителей Башкирии в поиске пропавшего без вести 47-летнего Анатолия Короткова. Житель села Городецкого Ермекеевского района исчез еще 29 января.

Приметы: телосложение среднее, рост 170 сантиметров, светло-русые волосы и голубые глаза.

Пропавший был одет в черные шапку и брюки, темно-синюю спецовку с оранжевыми вставками, черно-белый свитер, белую рубашку и зеленые сапоги.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят связаться с организаторами поиска по телефону 8-937-306-73-53.

поисковый отряд «ЛизаАлерт» Башкортостан
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Башкортостан
Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Теги: ермекеевский районрозыск
