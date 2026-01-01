В Башкирии водитель «Киа», выехав на встречку, погубил водителя «ВАЗ-21053»

На 110-м километре автодороги Белорецк —Учалы — Миасс 44-летний водитель «Киа», двигаясь со стороны Миасса в сторону Учалов, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21053».

В результате столкновения 66-летний водитель «ВАЗ» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба республиканской ГАИ.

На месте трагедии работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы. Проводится тщательная проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.