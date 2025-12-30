-7 °С
Снег
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
30 Декабря , 17:02

В Сибае больше месяца не могут найти пропавшую женщину

О судьбе горожанки ничего не известно с ноября, сообщает МВД Башкирии.

пресс-служба МВД РБ
Фото: пресс-служба МВД РБ

10 ноября 42-летняя жительница Сибая Сакина Байчугурова ушла из дома. С тех пор местонахождение горожанки неизвестно.

Приметы пропавшей: глаза карие, волосы рыжие прямые, лицо овальное, рост 160 сантиметров.

Женщина была одета в короткие сапоги темного цвета, черные брюки, черную вязаную шапку и  темно-зеленую куртку с капюшоном. С собой у горожанки была сумочка серого цвета.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (347) 755-45-02, 8(347) 279-32-92, 8(347) 279-39-02, 02 или 102.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Теги: розыск
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru