В Сибае больше месяца не могут найти пропавшую женщину

10 ноября 42-летняя жительница Сибая Сакина Байчугурова ушла из дома. С тех пор местонахождение горожанки неизвестно.

Приметы пропавшей: глаза карие, волосы рыжие прямые, лицо овальное, рост 160 сантиметров.

Женщина была одета в короткие сапоги темного цвета, черные брюки, черную вязаную шапку и темно-зеленую куртку с капюшоном. С собой у горожанки была сумочка серого цвета.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (347) 755-45-02, 8(347) 279-32-92, 8(347) 279-39-02, 02 или 102.