-12 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
28 Декабря , 12:39

В Башкирии задержали 39 нетрезвых водителей

В республике провели операцию «Трезвый водитель», сообщил главный автоинспектор региона Владимир Севастьянов.

автора.
Фото: автора.

В результате проведенной акции за минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили более 1200 нарушений правил дорожного движения среди них отстранено от управления 39 нетрезвых водителей, три из которых сели за руль в нетрезвом состоянии повторно.

«Уважаемые граждане, попрошу вас не оставаться равнодушными к грубым нарушителям ПДД. Если вы стали случайным свидетелем того, что водитель в состоянии опьянения садится в автомобиль, сообщите о данном факте по «телефону доверия» МВД по Республике Башкортостан: 8-347-272-32-92 или в чат-бот Госавтоинспекции GIBDDRB_02bot», написал в своем чате Владимир Севастьянов.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru