В Башкирии задержали 39 нетрезвых водителей

В результате проведенной акции за минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили более 1200 нарушений правил дорожного движения среди них отстранено от управления 39 нетрезвых водителей, три из которых сели за руль в нетрезвом состоянии повторно.

«Уважаемые граждане, попрошу вас не оставаться равнодушными к грубым нарушителям ПДД. Если вы стали случайным свидетелем того, что водитель в состоянии опьянения садится в автомобиль, сообщите о данном факте по «телефону доверия» МВД по Республике Башкортостан: 8-347-272-32-92 или в чат-бот Госавтоинспекции GIBDDRB_02bot», написал в своем чате Владимир Севастьянов.