17 Декабря , 11:28

В Уфе погибла в пожаре пожилая женщина

Ночью 17 декабря на улице Белоозерская в Уфе загорелся бревенчатый дом на двух хозяев.

Приехавшие пожарные ликвидировали возгорание. В ходе тушения огня было обнаружено тело 71-летней женщины, сообщает МЧС Башкортостана.

Причина пожара и все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Фото: МЧС РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
