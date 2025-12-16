-16 °С
Житель Башкирии выехал на тонкий лёд на квадроцикле и провалился

27-летний любитель приключений решил прокатиться на квадроцикле по льду реки Табулдак у деревни Восточное в Благоварском районе. Финал истории ожидаем: неокрепший лед треснул, и квадроцикл оказался в воде.

В МЧС региона мужчину справедливо назвали безумцем. Каким-то чудом ему удалось вовремя спрыгнуть на более крепкий участок и избежать трагедии. Квадроцикл полностью ушел под воду на глубину около двух метров.   

По информации ведомства, пострадавший смог самостоятельно добраться до ближайшего магазина, где ему помогли согреться местные жители.

Спасатели напоминают: водоемы замерзают неравномерно. В устьях рек и притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей и сброса теплых вод, где есть растительность, лед всегда тоньше! Выдержать вес одного взрослого человека, идущего пешком, способен лед толщиной не менее 10 см.

Фото: МЧС РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
