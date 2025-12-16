-16 °С
16 Декабря , 16:14

В Башкирии опрокинулся автобус с вахтовиками

Происшествие случилось сегодня, 16 декабря, неподалеку от Нефтекамска, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Около деревни Воробьево рядом с железнодорожным переездом водитель автобуса «Мерседес», везший вахтовиков из Туймазов в село Галаново Удмуртской республики, при повороте налево на справился с управлением и допустил занос, в результате которого транспорт врезался в опору линии электропередачи и опрокинулся.

В автобусе находились 16 пассажиров, двое из них доставлены в больницу. На место ДТП прибыл прокурор Нефтекамска Рустэм Раянов для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб.

Автор: Артур СМОЛОВ
