В Башкирии опрокинулся автобус с вахтовиками

Около деревни Воробьево рядом с железнодорожным переездом водитель автобуса «Мерседес», везший вахтовиков из Туймазов в село Галаново Удмуртской республики, при повороте налево на справился с управлением и допустил занос, в результате которого транспорт врезался в опору линии электропередачи и опрокинулся.

В автобусе находились 16 пассажиров, двое из них доставлены в больницу. На место ДТП прибыл прокурор Нефтекамска Рустэм Раянов для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб.