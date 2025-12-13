-16 °С
13 Декабря , 22:11

В Уфе инвалид на коляске получил травму, пытаясь заехать в подъезд

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет.

В Уфе инвалид на коляске получил травму, пытаясь заехать в подъезд

Следком Башкирии взял на контроль инцидент с инвалидом в Уфе. Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой мужчина на инвалидной коляске пытается заехать в подъезд. Коляска переворачивается, ее владелец падает.

По информации ведомства, случай произошел в одной из многоэтажек на улице академика Гатауллина. Сейчас следователи выясняют, соответствует ли входная в группа в доме нормам и требованиям безопасности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: стоп-кадр видеозаписи с камеры наблюдения, опубликованной в ТГ-канале Следкома РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
