В Уфе инвалид на коляске получил травму, пытаясь заехать в подъезд

Следком Башкирии взял на контроль инцидент с инвалидом в Уфе. Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой мужчина на инвалидной коляске пытается заехать в подъезд. Коляска переворачивается, ее владелец падает.

По информации ведомства, случай произошел в одной из многоэтажек на улице академика Гатауллина. Сейчас следователи выясняют, соответствует ли входная в группа в доме нормам и требованиям безопасности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: стоп-кадр видеозаписи с камеры наблюдения, опубликованной в ТГ-канале Следкома РБ.