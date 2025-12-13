В Башкирии в ДТП погибла женщина

Госавтоинспекция республики сообщила об очередном смертельном ДТП. В Благоварском районе столкнулись Toyota RAV 4 и Exeed. Это произошло в субботу, 13 декабря, в 10 часов 15 минут на 1390 километре трассы М5 «Урал».

Жертвой аварии стала женщина — пассажир «Тойоты». Она погибла до приезда скорой помощи.

Водителя и пассажира Exeed с различными травмами доставили в больницу.

Ранее мы сообщали, о том, что в ДТП в Абзелиловском районе погиб 21-летний парень, а в Давлекановском районе в аварии погибла семейная пара. Еще одна смертельная авария произошла в Краснокамском районе — погибла 54-летняя женщина, а ее восьмилетний пассажир выжил благодаря ремню безопасности.

Напомним также, что главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов призвал водителей отказаться от поездок в связи с ухудшением погоды.

Фото: ГИБДД РБ.