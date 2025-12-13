В Башкирии в ДТП погибла семейная пара

Сегодня, 13 декабря, в Давлекановском районе Башкирии произошла смертельная авария. На 17 километре трассы Давлеканово — Толбазы столкнулись «Чери Тигго» и «Лада Гранта».

Водитель «Лады» и его супруга погибли на месте. Еще один пассажир «Лады» и водитель «Черри» с различными травами доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.

Причины ДТП выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП в Абзелиловском районе погиб 21-летний парень.

Напомним также, что главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов призвал водителей отказаться от поездок в связи с ухудшением погоды.

Фото: ГИБДД РБ.

