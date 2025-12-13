Главный гаишник Башкирии призвал водителей отказаться от поездок

Главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов призвал водителей отказаться от поездок в связи с ухудшением погоды.

— Снег с дождем, в отдельных районах — метель, гололед, на дорогах — снежные заносы, — отметил Севастьянов в видеообращении. — В связи с этим я принял решение выделить дополнительные экипажи ДПС. Они направлены на участки, где есть вероятность ДТП и затруднения движения транспортного потока... Обращаюсь к участникам дорожного движения с убедительной просьбой: воздержаться от поездок, особенно в ночное время, до наступления благоприятных погодных условий. В случае, если выезд необходим, следует убедиться в полной технической исправности автомобиля и строго соблюдать правила дорожного движения.

Патрулирование усилено на трассах: Самара — Уфа — Челябинск (М-5), Москва — Уфа (М-7), Уфа — Оренбург, а также на дорогах регионального значения: Уфа — Инзер — Белорецк, Уфа — Чишмы — Киргиз-Мияки и Уфа — Янаул.

Напомним, утром, 13 декабря, в ДТП в Абзелиловском районе погиб 21-летний парень.

Фото и видео: ТГ-канал Владимира СЕВАСТЬЯНОВА.