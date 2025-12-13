-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
13 Декабря , 15:06

В Башкирии ребёнок выжил в смертельном ДТП благодаря ремню безопасности

Смертельная авария произошла в Краснокамском районе.

В Башкирии ребёнок выжил в смертельном ДТП благодаря ремню безопасности
В Башкирии ребёнок выжил в смертельном ДТП благодаря ремню безопасности

Вечером, 12 декабря, в Краснокамском районе Башкирии произошла смертельная авария. На 44 километре трассы Дюртюли — Нефтекамск столкнулись «Тойота Авео» и встречный грузовик «МАН».

54-летняя женщина, находившаяся за рулем «Тойоты», погибла на месте. Восьмилетний пассажир легковушки, а также 53-летний водитель грузовика доставлены в больницу с травмами.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, ребенка от серьезных травм спасло то, что он был пристегнут ремнем безопасности.

Ранее мы сообщали, о том, что в ДТП в Абзелиловском районе погиб 21-летний парень, а в Давлекановском районе в аварии погибла семейная пара.

Напомним также, что главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов призвал водителей отказаться от поездок в связи с ухудшением погоды.

Фото: ГИБДД РБ.

 

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru