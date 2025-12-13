В Башкирии ребёнок выжил в смертельном ДТП благодаря ремню безопасности

Вечером, 12 декабря, в Краснокамском районе Башкирии произошла смертельная авария. На 44 километре трассы Дюртюли — Нефтекамск столкнулись «Тойота Авео» и встречный грузовик «МАН».

54-летняя женщина, находившаяся за рулем «Тойоты», погибла на месте. Восьмилетний пассажир легковушки, а также 53-летний водитель грузовика доставлены в больницу с травмами.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, ребенка от серьезных травм спасло то, что он был пристегнут ремнем безопасности.

Ранее мы сообщали, о том, что в ДТП в Абзелиловском районе погиб 21-летний парень, а в Давлекановском районе в аварии погибла семейная пара.

Напомним также, что главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов призвал водителей отказаться от поездок в связи с ухудшением погоды.

Фото: ГИБДД РБ.