Происшествия
11 Декабря , 10:09

В Башкирии вновь ввели карантин по бешенству

На официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан опубликован Указ главы РБ о введении карантина по бешенству животных на территории села Кудеевский Иглинского района.

пресс-служба УРСХН по РБ.
Фото: пресс-служба УРСХН по РБ.

Не успели в этом районе снять предыдущий карантин по бешенству в двух населенных пунктах, как пришлось объявлять о новом. В указе говорится, что очагом заболевания стало личное подсобное хозяйство на улице Советской села Кудеевский.

Мало того, что в зоне эпизоотического очага теперь запрещены ввоз и вывоз животных, любые перемещения скота, лечение заболевших животных, но и посторонние лица не смогут приехать в гости к родне. А ведь скоро новогодние праздники.

На всей территории села также запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением животных.

Сейчас ветеринарные службы проводят подворный обход для выявления больных животных, отлов безнадзорных животных с последующей изоляцией и вакцинацией, а также мероприятия по дератизации и дезинфекции. Государственному комитету по ветеринарии поручено выявить источник заражения и организовать ликвидацию очага заболевания.

Напомним, в текущем году карантин по бешенству в республике кроме Иглинского района вводился еще в населенных пунктах Учалинского, Абзелиловского, Краснокамского муниципалитетов.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
