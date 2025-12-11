В Башкирии вновь ввели карантин по бешенству

Не успели в этом районе снять предыдущий карантин по бешенству в двух населенных пунктах, как пришлось объявлять о новом. В указе говорится, что очагом заболевания стало личное подсобное хозяйство на улице Советской села Кудеевский.

Мало того, что в зоне эпизоотического очага теперь запрещены ввоз и вывоз животных, любые перемещения скота, лечение заболевших животных, но и посторонние лица не смогут приехать в гости к родне. А ведь скоро новогодние праздники.

На всей территории села также запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением животных.

Сейчас ветеринарные службы проводят подворный обход для выявления больных животных, отлов безнадзорных животных с последующей изоляцией и вакцинацией, а также мероприятия по дератизации и дезинфекции. Государственному комитету по ветеринарии поручено выявить источник заражения и организовать ликвидацию очага заболевания.

Напомним, в текущем году карантин по бешенству в республике кроме Иглинского района вводился еще в населенных пунктах Учалинского, Абзелиловского, Краснокамского муниципалитетов.