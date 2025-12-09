Житель Уфы стал жертвой ночного грабителя

В полицию обратился 36-летний уфимец. Он сообщил, что распивал алкоголь с малознакомыми мужчиной и женщиной. А через час после попойки они ударили его по голове бутылкой и отобрали пять тысяч рублей.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Мужчина оказался ранее неоднократно судимым 35-летним жителем Инорса, а его спутница —иностранной гражданкой без определенного места жительства.

В отношении парочки возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ. Мужчина взят под стражу, а его подругу взяла на карандаш миграционная служба.

Фото автора.