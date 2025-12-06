Житель Башкирии чуть было не лишился рук в попытке потушить пожар на кухне

В селе Прибельский на улице Лермонтова произошел пожар на кухне трехкомнатной квартиры. При попытке самостоятельно справиться с огнем 36-летний мужчина получил термические ожоги кистей и запястий обеих рук.

Пострадавший сумел позвонить по номеру 112 и вызвать экстренные службы. Прибывшие медики оказали ему первую помощь. От госпитализации мужчина отказался.

Пожар был потушен еще до приезда пожарных подразделений. Причину происшествия устанавливает дознаватель МЧС России, сообщает пресс-служба «чрезвычайного» ведомства.