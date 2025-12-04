В Уфе при попытке взлететь опрокинулся частный вертолёт

При попытке взлететь опрокинулся частный вертолет Robinson с пилотом в кабине.

На место происшествия немедленно выехали все экстренные службы. Как выяснилось, вертолет опрокинулся набок без последующего горения. Пилот получил травмы различной степени тяжести, его увезли в больницу, где окажут всю необходимую помощь.

Причины и обстоятельства случившегося выясняют специалисты. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: МЧС РБ.