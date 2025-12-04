-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
4 Декабря , 17:55

В Уфе при попытке взлететь опрокинулся частный вертолёт

Инцидент произошел сегодня, 4 ноября, в районе поселка Мелькомбинат в Уфе.

В Уфе при попытке взлететь опрокинулся частный вертолёт
В Уфе при попытке взлететь опрокинулся частный вертолёт

При попытке взлететь опрокинулся частный вертолет Robinson с пилотом в кабине.

На место происшествия немедленно выехали все экстренные службы. Как выяснилось, вертолет опрокинулся набок без последующего горения. Пилот получил травмы различной степени тяжести, его увезли в больницу, где окажут всю необходимую помощь.

Причины и обстоятельства случившегося выясняют специалисты. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: МЧС РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru