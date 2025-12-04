Директор из Уфы отдал мошенникам 15 миллионов рублей

В Уфе в полицию обратился 48-летний директор одного из предприятий. В течение нескольких месяцев он вкладывал деньги в «инвестиции».

Связавшись в интернете с псевдотрейдерами, мужчина стал, как он думал, работать на бирже. Сначала даже получал небольшую прибыль, после чего решил увеличить вложения.

Убедившись в «надежности» платформы, мужчина взял кредит на пять миллионов рублей, добавил пять миллионов личных накоплений и вложил деньги в свой «инвестиционный кошелек». Но когда запросил вывод прибыли, оказалось, что счет заблокирован.

Для разблокировки счета уфимец по совету мошенников внес еще пять миллионов, которые взял взаймы у родных и знакомых. Счет по-прежнему остался заблокированным.

Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото автора.