В Башкирии за неделю в авариях погибло пять человек

За прошедшую неделю, с 24 по 30 ноября, в Башкирии произошло 45 ДТП. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. В авариях погибло пять человек. 49 человек пострадало.

Смертельными видами ДТП за неделю стали: наезд на пешехода (четыре погибших), съезд с дороги (один погибший).

Всего с начала года в республике произошло 2482 ДТП. Погибло 362 человека. Пострадало 2944 человека.

Ранее мы сообщали о том, что в Уфе водитель «Тойоты» задавил пешехода.

Фото: стоп-кадр трансляции администрации главы РБ «ВКонтакте».