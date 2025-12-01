-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
1 Декабря , 12:29

В Башкирии за неделю в авариях погибло пять человек

С 24 по 30 ноября на дорогах республики произошло 45 ДТП.

В Башкирии за неделю в авариях погибло пять человек
В Башкирии за неделю в авариях погибло пять человек

За прошедшую неделю, с 24 по 30 ноября, в Башкирии произошло 45 ДТП. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. В авариях погибло пять человек. 49 человек пострадало.

Смертельными видами ДТП за неделю стали: наезд на пешехода (четыре погибших), съезд с дороги (один погибший).

Всего с начала года в республике произошло 2482 ДТП. Погибло 362 человека. Пострадало 2944 человека.

Ранее мы сообщали о том, что в Уфе водитель «Тойоты» задавил пешехода.

Фото: стоп-кадр трансляции администрации главы РБ «ВКонтакте».

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru