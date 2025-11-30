В Иглинском районе Башкирии пожар повредил гараж и автомобиль

Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, пламя охватило кирпичный гараж, легковой автомобиль «Дэу Нексиа» и начало угрожать одноэтажному двухквартирному жилому дому.

«На тушение были незамедлительно направлены силы и средства из нескольких подразделений. В ликвидации возгорания участвовали 3 автоцистерны и 12 пожарных. Благодаря оперативной и слаженной работе огнеборцев, а также активной помощи местных жителей, распространение огня было остановлено. Самое главное — в результате происшествия никто не пострадал», - рассказали в ведомстве.

При этом в результате пожара были повреждены гараж, автомобиль и часть стены жилого дома. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.

Фото: пресс-служба МЧС по РБ.