-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
30 Ноября , 13:04

В Иглинском районе Башкирии пожар повредил гараж и автомобиль

В селе Турбаслы Иглинского района Башкирии произошел пожар на улице Центральной.

В Иглинском районе Башкирии пожар повредил гараж и автомобиль
В Иглинском районе Башкирии пожар повредил гараж и автомобиль

Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, пламя охватило кирпичный гараж, легковой автомобиль «Дэу Нексиа» и начало угрожать одноэтажному двухквартирному жилому дому.

«На тушение были незамедлительно направлены силы и средства из нескольких подразделений. В ликвидации возгорания участвовали 3 автоцистерны и 12 пожарных. Благодаря оперативной и слаженной работе огнеборцев, а также активной помощи местных жителей, распространение огня было остановлено. Самое главное — в результате происшествия никто не пострадал», - рассказали в ведомстве.

При этом в результате пожара были повреждены гараж, автомобиль и часть стены жилого дома. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.

Фото: пресс-служба МЧС по РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru