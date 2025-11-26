-16 °С
В Уфе в квартиру пробралась крупная змея

Метровая змея проникла в квартиру на четвертом этаже на улице Интернациональной в Уфе. Хозяева обратились за помощью к спасателям.

Необычный инцидент произошел вечером 25 ноября, сообщили в Управлении гражданской защиты города. Любопытно, что незваного гостя заметили не сразу. Первым его обнаружил проживающий в квартире кот, а хозяйка поначалу приняла пресмыкающееся за разноцветную тряпку.

Когда сотрудники управления прибыли на место, змея, изначально замеченная в ванной комнате, уже находилась на задней стенке компрессора холодильника. Спасатели аккуратно отловили ее и забрали с собой.

Сейчас змея, предположительно полоз, находится в спасательном отряде. В ведомстве просят откликнуться владельца или того, кто знает, кому принадлежит полоз: при предъявлении доказательств животное могут вернуть.

Фото: УГЗ Уфы.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
