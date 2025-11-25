-16 °С
Происшествия
25 Ноября , 15:05

В Башкирии за неделю в ДТП погибли 7 человек

На оперативном совещании в правительстве министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова сообщила, что по оперативным данным региональной ГАИ за минувшую неделю произошло 49 ДТП, в которых 47 человек пострадали и семь погибли.

С начала года в республике зарегистрировано 2 425 дорожных инцидентов (на 229 ДТП меньше, чем в прошлом году за тот же период). В них пострадали 2 875 человек (на 360 меньше) и погиб — 360 (на 8 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Основными причинами смертельных ДТП стали наезд на пешеходов, столкновения и опрокидывания транспорта.

Также в течение недели были задержаны 227 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии. Из них четверо совершили ДТП. С начала года общее количество задержанных за «пьяное» вождение — 14 910 человек, из них 275 совершили ДТП.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
