В Башкирии за неделю в ДТП погибли 7 человек

С начала года в республике зарегистрировано 2 425 дорожных инцидентов (на 229 ДТП меньше, чем в прошлом году за тот же период). В них пострадали 2 875 человек (на 360 меньше) и погиб — 360 (на 8 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Основными причинами смертельных ДТП стали наезд на пешеходов, столкновения и опрокидывания транспорта.

Также в течение недели были задержаны 227 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии. Из них четверо совершили ДТП. С начала года общее количество задержанных за «пьяное» вождение — 14 910 человек, из них 275 совершили ДТП.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.