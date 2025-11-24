-16 °С
24 Ноября , 12:34

В Башкирии выявили фальсификат кумыса

Специалисты Башкирской испытательной лаборатории «ВНИИЗЖ» не нашли в пробах кобыльего кумыса лошадиных признаков, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Фото: пресс-служба УРСХН по РБ.

В ходе исследований, проведенных методом полимеразной цепной реакции, был проанализирован образец кисломолочной продукции (кумыс) на содержание ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus) и ДНК лошади (Equus caballus). В исследованном образце в составе продукта было указано присутствие кобыльего молока, но по результатам исследований присутствие последнего специалисты не выявили.

Изготовитель на этикетке молочной продукции не разместил информацию о присутствии в ней коровьего молока, а по итогу оказалось, что там нет и кобыльего молока. Результаты исследований свидетельствуют о фальсификации исследуемой продукции, посчитали в Россельхознадзоре.

Таким образом надзорное ведомство сообщило о том, о чем потребители давно догадывались — кумыс уже давно таковым не является. Жалко только, в сообщении Россельхознадзора нет указания, чья же продукция завалила тест?

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
