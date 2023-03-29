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29 Марта , 22:51

Первый в этом году пал произошёл в Кушнаренковском районе Башкирии

Под Кушнаренково сегодня, 29 марта, зарегистрирован ландшафтный пожар, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Первый в этом году пал произошёл в Кушнаренковском районе Башкирии
Первый в этом году пал произошёл в Кушнаренковском районе Башкирии

Сухая трава загорелась вечером в Кушнаренковском районе, возле поворота к озеру Ильмурзино. К месту пала оперативно прибыли силы и средства МЧС России, добровольной пожарной команды, трактор из Старотукмаклинского сельсовета и местные граждане.

Трава горела на двух гектарах. Прибывшие службы не дали горению распространиться. Пожар локализован, но тушение продолжается.

Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

Фото предоставлено пресс-службой Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Первый в этом году пал произошёл в Кушнаренковском районе Башкирии
Первый в этом году пал произошёл в Кушнаренковском районе Башкирии
Первый в этом году пал произошёл в Кушнаренковском районе Башкирии
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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