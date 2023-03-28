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В Уфе устранили последствия аварии энергоснабжения

Энергетики республики вновь помогли восстановить электроснабжение уфимского микрорайона Дема, сообщает пресс-служба Башкирэнерго.

В Уфе устранили последствия аварии энергоснабжения
В Уфе устранили последствия аварии энергоснабжения

Вчера вечером в микрорайоне Дема произошло повреждение трансформатора по улице Правды, 25/2, который ранее принадлежал ОАО «РЖД», а на текущий момент находится на балансе администрации муниципалитета и длительное время никем не обслуживался. В результате произошло отключение энергоснабжения многоквартирных домов по улицам Правды и Левитана. Также перестали работать насосы квартальной сети центрального теплового пункта и, соответственно, прекратилась подача отопления и горячей воды.

По просьбе администрации Демского района, Уфимские городские электрические сети незамедлительно направили аварийно-восстановительную бригаду Западного РЭС на помощь в восстановлении электроснабжения. Работу осложняло то, что подъезд к трансформаторной подстанции был заставлен автомобилями жителей близлежащих домов. Лишь после эвакуации автомобилей, через два часа, бригаде удалось начать аварийно-восстановительные работы. Потребовалось заменить трансформатор. Но уже в полночь энергоснабжение было восстановлено.

Напомним, что ровно неделю назад в этом же микрорайоне произошло повреждение трансформатора, который также ранее принадлежал ОАО «РЖД», а на текущий момент является бесхозным. Тогда повреждение оборудования привело к аварийному отключению электроэнергии многих жилых домов микрорайона с населением около 1700 человек.

Фото: пресс-служба Башкирэнерго.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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