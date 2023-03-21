В Уфе ликвидировали аварию, оставившую без света жителей Дёмы

Повреждение привело к аварийному отключению электроэнергии многих жилых домов микрорайона с населением около 1700 человек.

Несмотря на то, что энергообъект является бесхозным, по согласованию с администрацией Демского района «Уфимские городские электрические сети» направили аварийно-восстановительную бригаду Западного РЭС на помощь в восстановлении электроснабжения.

Бригада Западного РЭС ПО «УГЭС» в течение ночи сумела заменить трансформатор, благодаря чему в 4 ч. 18 мин. 21 марта было возобновлено электроснабжение потребителей.