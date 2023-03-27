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В Уфе полицейские обезвредили убийцу, выстрелив в него

В Калининском районе столицы 52-летний уфимец зарезал собутыльника, а когда приехали полицейские, набросился на них, из-за чего им пришлось применить табельное оружие, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Уфе полицейские обезвредили убийцу, выстрелив в него
В Уфе полицейские обезвредили убийцу, выстрелив в него

Вечером 22 марта в одном из домов по улице Мелеузовской (Шакша) мужчина гостил у 39-летнего знакомого. Они пили и супруга, находившаяся в соседней комнате с ребенком, сделала замечание, в ответ на которое гость нанес ей удар ножом по руке, а после зарезал ее мужа.

Полицейские обнаружили убийцу возле дома. Он высказывал в их адрес угрозы, а затем вырвал деревянный штакетник из забора и бросился на стражей порядка. Одного из них он ударил, и тогда полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, а после чего и в нападавшего.

Убийца госпитализирован.

В пресс-службе Следственного комитета РФ по РБ уточнили, что полицейских вызвали соседи и когда те прибыли, тот вооружился стеклянной бутылкой и штакетником с торчащим гвоздем. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета РФ по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
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