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Вчера, 15:30

В Башкирии дети надышались газом в бане

Инцидент произошел поздним вечером 26 марта в городе Октябрьский.

В Башкирии дети надышались газом в бане
В Башкирии дети надышались газом в бане

Как сообщали в МЧС региона, три девочки 13-ти, 10-ти и двух лет были в бане на территории частного дома по улице Космодемьянской и надышались газом от газовой колонки. Всех троих доставили в больницу. К счастью, ничего страшного не произошло: после осмотра педиатр отпустил их домой.

На место происшествия выехала аварийная бригада ПАО «Газпром газораспределение Уфа». Специалисты пришли к выводу, что в результате постороннего вмешательства в газовом котле не действовал датчик тяги, и произвели отключение газового оборудования.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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