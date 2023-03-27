В Башкирии дети надышались газом в бане

Как сообщали в МЧС региона, три девочки 13-ти, 10-ти и двух лет были в бане на территории частного дома по улице Космодемьянской и надышались газом от газовой колонки. Всех троих доставили в больницу. К счастью, ничего страшного не произошло: после осмотра педиатр отпустил их домой.

На место происшествия выехала аварийная бригада ПАО «Газпром газораспределение Уфа». Специалисты пришли к выводу, что в результате постороннего вмешательства в газовом котле не действовал датчик тяги, и произвели отключение газового оборудования.