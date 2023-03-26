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В Уфе за полдня два раза пришлось спасать провалившихся под лед рыбаков

За первую половину суток 26 марта в окрестностях Уфы зафиксированы два случая спасения незадачливых рыбаков. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

В Уфе за полдня два раза пришлось спасать провалившихся под лед рыбаков
В Уфе за полдня два раза пришлось спасать провалившихся под лед рыбаков

В одиннадцатом часу утра в Систему-112 поступило сообщение о том, что в деревне Алексеевка Уфимского района рыбак провалился под лед на карьерном озере. Очевидцы вытащили его на лед, однако до берега самостоятельно доставить не смогли. Оперативно прибывшие спасатели эвакуировали пострадавшего мужчину на берег.

В этот же день днем в уфимском микрорайоне Шакша городские спасатели вытащили из воды провалившего под лед на реке Уфа мужчину, 1968 года рождения. Пострадавшие с переохлаждением доставлены в медицинские учреждения.

Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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