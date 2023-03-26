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В Уфе из торгового центра «Мега» эвакуировали тысячу человек

В уфимском торговом центре «Мега» сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по РБ.

В Уфе из торгового центра «Мега» эвакуировали тысячу человек
В Уфе из торгового центра «Мега» эвакуировали тысячу человек

В 17:05 в Главное управление МЧС России по РБ поступила информация, что в СТЦ "Мега" по адресу улица Рубежная, 174 произошла сработка автоматической пожарной сигнализации в отделении Сбербанка. Из помещений центра было эвакуировано 1000 человек, из них 200 детей. Отмечаетмя, что пострадавших нет.

Для ликвидации происшествия автоматом были направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара. По прибытию первого подразделения было установлено, что сигнализация сработала, по предварительным данным, из-за курения электронной сигареты.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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