В Башкирии задержали женщину-водителя с задолженностью в миллион рублей

Задержание произошло на ул. Сочинская в Уфе, где инспекторы ДПС остановили автомобиль "БМВ 528" под управлением 29-летней жительницы Уфимского района. В ходе проверки специальная база данных Госавтоинспекции показала, что у хозяйки авто наличествует задолженность на общую сумму свыше 1 млн. рублей. Причем 55 тыс. руб. - за нарушения ПДД.

Сейчас автомобиль отправлен на штрафную стоянку, материалы переданы службе судебных приставов. Сотрудники ГИБДД напоминают, что в республике проходит профилактическое мероприятие "Должник".