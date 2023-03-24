В Башкирии пчелиный рой поселился на балконе многоэтажки

Как выяснилось, балкон восьмого этажа обычной городской многоэтажки рой облюбовал еще летом: пчелам приглянулась ниша за деревянной обшивкой, где они благополучно перезимовали. С наступлением тепла пчелы активизировать, начали залетать в квартиру и беспокоить живущих там людей.

Помочь и тем, и другим вызвался замначальника Нефтекамского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС республики Ильдар Лотфуллин, который оказался потомственным пчеловодом.

Облачившись в защитную одежду и вооружившись специальным инвентарем, ранним утром он приступил к спасательной операции. Рой, как выяснилось после снятия обшивки и утеплителя, занял достаточно большую площадь. Сначала спасатель «успокоил» пчел с помощью воды из распылителя, затем снял шпателем наросты воска и вместе с роем переместил в ящик для перевозки пчел. Вскоре ниша балкона была полностью освобождена от непрошеных постояльцев, а емкость для меда наполнилась сладким содержимым.

Пчелосемью удалось переселить в улей на пасеку. Ароматный бортевой мед попробовали в то утро не только хозяева квартиры, но и сотрудники городской пожарной части.

Фото: МЧС РБ.