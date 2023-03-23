В МЧС Башкирии сообщили о состоянии детей, пострадавших в ночном ДТП

Все пятеро детей, выживших в автоаварии, находятся в ЦРБ (центральной районной больнице) Белорецка.
Пострадавшие:
В МЧС уточнили, что погибший подросток (2006 г. р.) находился за рулём «ВАЗ 2110».
Напомним, сегодня ночью на улице Советской села Тирлянский Белорецкого района произошло столкновение двух автомобилей – «ВАЗ-2110» и «УАЗ». В «десятке» находились шесть подростков. Один из них в результате аварии погиб, пятеро госпитализированы.
В СМИ появились сообщения, что дети были пьяны. У погибшего взяли кровь на токсикологию. Полицейские отметили, что он ездил без водительских прав. Отец сказал, что сын украл у него ключи от машины.
Фото предоставлено пресс-службой Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.