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В МЧС Башкирии сообщили о состоянии детей, пострадавших в ночном ДТП

МЧС опубликовало списки пострадавших в Белорецком районе детей.

В МЧС Башкирии сообщили о состоянии детей, пострадавших в ночном ДТП
В МЧС Башкирии сообщили о состоянии детей, пострадавших в ночном ДТП

Все пятеро детей, выживших в автоаварии, находятся в ЦРБ (центральной районной больнице) Белорецка.

Пострадавшие:

  1. Девочка 2008 г. р. Состояние тяжелое.
  2. Мальчик 2006 г. р. Состояние тяжелое.
  3. Мальчик 2007 г. р. Состояние средней степени.
  4. Девочка 2008 г. р. Состояние средней степени.
  5. Девочка 2008 г. р. Состояние средней степени.

В МЧС уточнили, что погибший подросток (2006 г. р.) находился за рулём «ВАЗ 2110».

Напомним, сегодня ночью на улице Советской села Тирлянский Белорецкого района произошло столкновение двух автомобилей – «ВАЗ-2110» и «УАЗ». В «десятке» находились шесть подростков. Один из них в результате аварии погиб, пятеро госпитализированы.

В СМИ появились сообщения, что дети были пьяны. У погибшего взяли кровь на токсикологию. Полицейские отметили, что он ездил без водительских прав. Отец сказал, что сын украл у него ключи от машины.

Фото предоставлено пресс-службой Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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