В Башкирии в ночном ДТП травмированы шесть детей. Один из подростков погиб

На улице Советской села Тирлянский Белорецкого района произошло столкновение двух автомобилей – «ВАЗ-2110» и «УАЗ».

Спасатели – пожарные Тирляна, сотрудники зонально-поискового отряда Белорецка, врачи «скорой», полицейские помогали детям выбраться из «десятки». А кого-то пришлось извлекать…

В набитом детьми автомобиле один подросток (2006 года рождения) погиб, пятеро (подростки 14 и 15 лет) получили серьезные травмы и отправлены в Белорецкую ЦРБ.

На месте в эти минуты работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают причину ДТП. Подробности – утром.

Фото предоставлено пресс-службой Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.