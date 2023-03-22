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В Башкирии загорелся вагончик-бытовка. Погиб мужчина

50-летний мужчина был обнаружен мертвым в ходе тушения загоревшегося металлического вагончика в Илишевском районе.

В Башкирии загорелся вагончик-бытовка. Погиб мужчина
В Башкирии загорелся вагончик-бытовка. Погиб мужчина

Вагончик-бытовка на автодороге между селом Рсаево и деревней Янтуганово загорелся под утро 22 марта. Горело внутри, снаружи был виден только дым, о чем очевидцы и сообщили в экстренные службы региона.

Как оказалось, в вагончике вспыхнуло имущество, огонь охватил один квадратный метр площади. Прибывшие пожарные быстро потушили возгорание. Погибшего нашли рядом с вагончиком. Что стало причиной трагедии, выясняют следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС, информирует пресс-служба «чрезвычайного» ведомства.

Фото: МЧС РБ.   

В Башкирии загорелся вагончик-бытовка. Погиб мужчина
В Башкирии загорелся вагончик-бытовка. Погиб мужчина
В Башкирии загорелся вагончик-бытовка. Погиб мужчина
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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