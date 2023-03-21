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Сегодня, 19:01

В Уфе в крупном ДТП пострадали мать и трое её маленьких детей

Сегодня, 21 марта, в Уфе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека, трое из них – дети.

В Уфе в крупном ДТП пострадали мать и трое её маленьких детей
В Уфе в крупном ДТП пострадали мать и трое её маленьких детей

В четвёртом часу дня на третьем километре автодороги Уфа – Оренбург  столкнулись два автомобиля – «Рено Логан» и «Ниссан Тирано». После столкновения больше всего досталось «Ниссану» – в него въехал и «КамАЗ», двигавшийся в попутном направлении.

В результате всех столкновений 35-летняя женщина-водитель внедорожника «Ниссан Тирано» и трое её несовершеннолетних детей трех, семи и десяти лет получили травмы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, сообщает руководитель республиканской автоинспекции Владимир Севастьянов.

Фото из аккаунта Владимира СЕВАСТЬЯНОВА.

В Уфе в крупном ДТП пострадали мать и трое её маленьких детей
В Уфе в крупном ДТП пострадали мать и трое её маленьких детей
В Уфе в крупном ДТП пострадали мать и трое её маленьких детей
В Уфе в крупном ДТП пострадали мать и трое её маленьких детей
В Уфе в крупном ДТП пострадали мать и трое её маленьких детей
В Уфе в крупном ДТП пострадали мать и трое её маленьких детей
В Уфе в крупном ДТП пострадали мать и трое её маленьких детей
Автор:Надежда РОМАНОВА
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