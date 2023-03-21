В Уфе в крупном ДТП пострадали мать и трое её маленьких детей

В четвёртом часу дня на третьем километре автодороги Уфа – Оренбург столкнулись два автомобиля – «Рено Логан» и «Ниссан Тирано». После столкновения больше всего досталось «Ниссану» – в него въехал и «КамАЗ», двигавшийся в попутном направлении.

В результате всех столкновений 35-летняя женщина-водитель внедорожника «Ниссан Тирано» и трое её несовершеннолетних детей трех, семи и десяти лет получили травмы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, сообщает руководитель республиканской автоинспекции Владимир Севастьянов.

Фото из аккаунта Владимира СЕВАСТЬЯНОВА.