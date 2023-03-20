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Сегодня, 16:07

Житель Башкирии зарезал гостя и тащил его труп, привязав тросом к машине

Уголовное дело возбуждено в отношении 45-летнего жителя села Семилетка Дюртюлинского района, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ.

С 13 по 16 марта пятеро человек проводили время за алкоголем в одном из домов села Суккулово. Под занавес застолья 45-летний житель села Семилетка позвал к себе в гости 51-летнего собутыльника, с которым ранее не был знаком. Там застолье они продолжили в бане, в ходе возникшего конфликта, хозяин нанес гостю несколько ударов ножом в шею. Чтобы спрятать следы преступления, убийца обернул труп в пленку, дождался темноты и, привязав тело тросом к автомобилю, повез его в сторону кладбища, планируя спрятать в свежей могиле. Но трос оборвался и убийца решил скрыться, бросив труп посреди дороги.

Информация об обнаруженном на проселочной дороге теле поступила в полицию. Полицейские вышли на подозреваемого в убийстве – он сознался в содеянном  и сообщил, что не помнит всех обстоятельств и причин конфликта.

По сообщению пресс-службы МВД по РБ, выйти на убийцу удалось благодаря записи с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попал автомобиль, тащивший за собой тело. Возбуждено уголовное дело.

Артур СМОЛОВ

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