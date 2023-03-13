В Уфе подтопило улицы и дороги

В микрорайоне Нижегородка Ленинского района вешними водами залило участки проезжей части на улицах Нехаева, Благоварской и Выгонной. Откачка их проводится здесь с минувшей субботы. Параллельно в микрорайоне усилили работу по вывозу снега. По состоянию на 13 марта, вывезено свыше тысячи кубометров снега, сообщает Управление гражданской защиты города.

Подтоплены также две дороги в Калининском районе — проезжая часть под железнодорожным мостом вдоль реки Шугуровки и участок дороги по улице Спивака в микрорайоне Новая Максимовка. Первый из подтопленных участков перекрыт, движение там пока остановлено до 15 марта. В микрорайоне Новая Максимовка сделан водоотводной канал, уровень воды на подтопленном участке снизился.

Фото: Управление гражданской защиты Уфы.