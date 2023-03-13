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В Сибае мать напала на педиатра с кулаками за то, что врач «отвлеклась»

Жительнице Сибая не понравилось, как работает местный педиатр, и она напала на врача с кулаками, сообщает паблик Mash Batash.

В Сибае мать напала на педиатра с кулаками за то, что врач «отвлеклась»
В Сибае мать напала на педиатра с кулаками за то, что врач «отвлеклась»

Женщина привела сына на прием в поликлинику. Без проблем они прошли в  кабинет. Врач попросила их немного подождать, мотивировав тем, что у нее консультация с коллегами, и вышла на несколько минут.

За эти минуты мать «созрела» для того, чтобы наброситься на молодого врача с кулаками — она гонялась за ней по больнице, толкала и оскорбляла. Разъяренную мамашу оттащили от коллеги медики.

В пресс-службе МВД по РБ подтвердили случившееся: «В УМВД по Сибаю поступило заявление о причинении телесных повреждений работнику медицинского учреждения. Врачу выдали направление на прохождение судмедэкспертизы. Сейчас идет проверка данного факта».

Фото – скриншот видео Mash Batash.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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