В Башкирии задержан мужчина, пытавшийся зарезать приятеля

Жильцы многоквартирного дома вызвали полицейских, увидев в подъезде окровавленный нож и испачканные кровью стены.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что в одной из квартир два приятеля распивали спиртное. В какой-то момент между ними завязался конфликт, и гость ударил оппонента кухонным ножом. Пострадавший доставлен в реанимационное отделение центральной районной больницы.

Подозреваемый установлен и задержан. Им оказался ранее судимый житель Ишимбая. Мужчина сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Фото пресс-службы МВД по РБ.