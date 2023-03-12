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Сегодня, 11:34

В Башкирии задержан мужчина, пытавшийся зарезать приятеля

Кровавые разборки между 30-летним гостем и 39-летним хозяином квартиры происходили в одном из домов по улице Чкалова в Ишимбае, сообщает сегодня, 12 марта, пресс-служба МВД по РБ.

В Башкирии задержан мужчина, пытавшийся зарезать приятеля
В Башкирии задержан мужчина, пытавшийся зарезать приятеля

Жильцы многоквартирного дома вызвали полицейских, увидев в подъезде окровавленный нож и испачканные кровью стены.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что в одной из квартир два приятеля распивали спиртное. В какой-то момент между ними завязался конфликт, и гость ударил оппонента кухонным ножом. Пострадавший доставлен в реанимационное отделение центральной районной больницы.

Подозреваемый установлен и задержан. Им оказался ранее судимый житель Ишимбая. Мужчина сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Фото пресс-службы МВД по РБ.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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