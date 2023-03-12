В Башкирии сгорела частная пилорама

Горел 2-х этажный цех по производству вагонки размером 10х18 метров. Была угроза распространения на соседнее здание. С помощью техники, имеющейся на объекте, был убран большой объем опилок и других горючих материалов.

Пожар был локализован и ликвидирован на площади 180 кв. метров, распространение не допущено. Пострадавших нет. К тушению привлечено 25 человек и 8 единиц техники.

Для установления причин пожара на месте работают оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Фото пресс-службы МЧС по РБ.