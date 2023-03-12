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В Башкирии сгорела частная пилорама

Пожар на территории частной пилорамы в с. Ауструм Иглинского района республики произошел ночью сегодня, 12 марта.

В Башкирии сгорела частная пилорама
В Башкирии сгорела частная пилорама

Горел 2-х этажный цех по производству вагонки размером 10х18 метров. Была угроза распространения на соседнее здание. С  помощью техники, имеющейся на объекте, был убран большой объем опилок и других горючих материалов.

Пожар был локализован и ликвидирован на площади 180 кв. метров, распространение не допущено. Пострадавших нет. К тушению привлечено 25 человек и 8 единиц техники.

Для установления причин пожара на месте работают оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Фото пресс-службы МЧС по РБ.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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