Житель Башкирии украл деньги с банковской карты матери пятерых детей

В январе мужчина убирал от снега двор на улице Центральной села Алкино-2 и нашел банковскую карту, принадлежащую многодетной женщине, которую потерял ее сын.

Мужчина решил воспользоваться находкой и рассчитался ею за приобретенный в магазине товар на общую сумму свыше 6,6 тысячи рублей.

Тайная покупка с присвоенной карты стала явной. Мужчина возместил причиненный ущерб. Уголовное дело на позарившегося на чужую карту направлено в Чишминский районный суд, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.