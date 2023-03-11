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Житель Башкирии украл деньги с банковской карты матери пятерых детей

Житель Чишминского района обвиняется в краже с банковского счета.

Житель Башкирии украл деньги с банковской карты матери пятерых детей
Житель Башкирии украл деньги с банковской карты матери пятерых детей

В январе мужчина убирал от снега двор на улице Центральной села Алкино-2 и нашел банковскую карту, принадлежащую многодетной женщине, которую потерял ее сын.

Мужчина решил воспользоваться находкой и рассчитался ею за приобретенный в магазине товар на общую сумму свыше 6,6 тысячи рублей.

Тайная покупка с присвоенной карты стала явной. Мужчина возместил причиненный ущерб. Уголовное дело на позарившегося на чужую карту направлено в Чишминский районный суд, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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