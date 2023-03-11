В Башкирии суд дал два года «строгача» мужчине, напавшему на полицейского с вилами

В августе прошлого года мужчина без прав, двигаясь на незарегистрированном автомобиле марки «ВАЗ-2107», не выполнил требование сотрудников ДПС об остановке.

Когда полицейские попытались его задержать, он нанес граблями удар инспектору. Причем, остановиться не мог долго и выкрикивал угрозы.

В эти дни состоялся суд, который назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.