В Башкирии женщина и ребёнок сгорели в садовом доме. Мужчина в больнице с ожогами

Деревянный садовый дом размерами 5х6 метров, в котором проживали 49-летняя женщина, ее 12-летний сын и 35-летний гражданский муж, загорелся около четырех часов утра. К моменту прибытия пожарных дом был охвачен открытым пламенем. В ходе тушения огня и разбора конструкций выяснилось, что женщина с сыном погибли. Мужчине удалось спастись: с ожогами разной степени его госпитализировали в уфимскую больницу №18. Дом сгорел дотла.

По факту пожара, в котором погибли мать с ребенком, возбуждено уголовное дело. По информации Следственного управления Следкома России по РБ, следователи и криминалисты вместе с сотрудниками МВД и МЧС выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы и другие свидетели.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать неисправность электропроводки.

Фото: МЧС РБ.